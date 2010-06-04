Мошенники завладели дорогой квартирой на Дерибасовской

Одесская городская прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по факту незаконного завладения злоумышленниками дорогой квартирой с прилегающим нежилым помещением на улице Дерибасовской, которая принадлежит иностранцу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, стоимость только нежилого помещения превышает 3,5 млн. грн. Между тем, под залог квартиры и нежилого помещения мошенническим путем получен банковский кредит в размере 1,5 млн. грн.

В ходе досудебного следствия уже установлено, что группа злоумышленников присвоила дорогие объекты недвижимости в самом центре Одессы с помощью поддельных документов.