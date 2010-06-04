Клюев: владельца «Запорожстали» определит суд

Владельца меткомбината ОАО «Запорожсталь», вероятность приобретения пакета акций которого структурами Рината АХМЕТОВА и «Северсталью» широко обсуждается в последнее время, определит суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, отвечая на вопрос, кто же купил или покупает акции «Запорожсталь».

«Что касается будущих или настоящих собственников («Запорожстали» – УНИАН), то, насколько мне известно, дела все сейчас находятся в судах, поэтому мне очень сложно комментировать этот вопрос. Когда будет решение судов, тогда вы, скорее всего, даже раньше меня узнаете владельцев завода», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что циркулирующие по Запорожью слухи о возможном сокращении на меткомбинате после смены собственника абсолютно беспочвенны. «Есть власть, и мы не дадим сокращать рабочие места. У нас, наоборот, позиция такая, что мы создаем максимальные условия для создания новых рабочих мест. Сокращать рабочие места – это последнее дело», – отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во второй половине дня представители компании "Деа Рома ЛТД" заняли цеха «Днепроспецстали» (ДСС), «Запорожстали» и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), расположенные на территории Балки Средней. В качестве обоснования их появления на территории заводов руководителям меткомбинатов было направлено предписание прокурора Заводского района Запорожья Сергея БОГДАНА, которым требовалось не препятствовать осуществлению компанией "Деа Рома ЛТД" работ на территории "техногенного месторождения в Балке Средней": предприятиям запрещались все виды работ, кроме вывоза в Балку Среднюю шлаков, в том числе переработка собственных отвалов и вывоз переработанного для использования в производственных целях.

На «Днепроспецстали» приходу представителей компании предшествовал визит вооруженных сотрудников милиции, которые вывезли с промполигона завода всех работавших там сотрудников ДСС и службы охраны.

На совместной пресс-конференции представители ДСС, «Запорожстали» и ЗЗФ определили произошедшее с территорий их отвалов как "рейдерский захват под прикрытием правоохранителей", а трудовые коллективы промпредприятий вышли на акции протеста, в ходе которых требовали вернуть шлаковые отвалы меткомбинатов заводам.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.