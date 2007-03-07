Четверо белорусов ограбили водителя Жигулей

В Житомирской области вблизи поселка Олевск четверо неизвестных ночью 3 марта совершили нападение на автомобиль «Жигули» и отобрали у 30-летнего водителя 1 тыс. долларов, 140 гривен и автозапчасти.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, работники милиции задержали четырех граждан Беларуси в возрасте 18-22 лет. Часть похищенного изъято.