СБУ раскрыла аферу с землей на 64 миллиона

Управление СБУ в Севастополе совместно с городской прокуратурой возбудило уголовное дело в отношении директора одной из юридических компаний, которому инкриминируются мошенничество в особо крупных размерах при получении права собственности на землю, а также легализация участков площадью 12 га и почти 9 га путем фиктивной передачи их иностранной компании.

Материальный ущерб, нанесенный государству в результате незаконной деятельности предпринимателя и его компаньонов, составил 63 млн. 875 тыс. 753 грн., говорится в пресс-релизе УСБУ в г.Севастополе.

Установлено, что в августе прошлого года в Киеве на подставных лиц был зарегистрирован кооператив для обслуживания жилищно-строительного товарищества, а вскоре директор юридической компании, не являясь членом кооператива и не имея никаких официальных полномочий, но с печатью товарищества, обратился в Севастопольскую горгосадминистрацию с письмом о бесплатном выделении товариществу участка в 12 га в районе бухты Матюшенко на Северной стороне Севастополя. Обоснование - якобы у обслуживающего кооператива в этом месте находилась в собственности площадка для отдыха.

На основании поддельных документов городские власти распорядились о бесплатной передаче участка, и в конце 2009 года кооператив получил государственный акт на право собственности.

В марте 2010 года теперь уже севастопольские подставные лица за незначительное вознаграждение подписали и заверили у частного нотариуса протокол собрания членов кооператива о передаче права собственности на земельный участок стоимостью 28712069 грн. представителю иностранной компании. Куратором фиктивной сделки был директор юридеческой компании.

Став собственниками 12 га земли у моря, иностранная фирма распространила в Интернете инвестиционное предложение.

Аналогичная схема практически с теми же подставными лицами и с той же иностранной компанией была использована при бесплатном получении участка земли в 8,88 га и стоимостью 35163684 грн. на берегу моря в районе парка Победы. После выдачи госакта на право собственности одно из городских агентств недвижимости выставило этот участок на продажу.

По информации Управления СБУ в г.Севастополе, дело в отношении директора юридической компании возбуждено сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему придется ответить за мошенничество в особо крупных размерах, фиктивное предпринимательство, принесшее крупный ущерб государству, подделку и использование поддельных документов и легализацию доходов, полученных в особо крупных размерах преступным путем.