Правозащитники: в Харькове проявилась безнаказность власти и милиции

Подавление общественного протеста в Харькове свидетельствует о серьезном ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в Украине, говорится в открытом обращении Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) к Генеральной прокуратуре Украины, Верховной Раде и Омбудсману, текст которого передан агентству УНИАН.

По мнению правозащитников, харьковские события вызывают большую обеспокоенность в связи с массовостью незаконных действий органов местной власти и милиции, которые могут остаться безнаказанными.

УХСПЧ информирует, что 2 июня около 4-х часов утра 50 человек, одетых в черное, и лесорубы с включенными бензопилами напали на защитников деревьев в парке имени Горького в Харькове. При этом рядом находились сотрудники милиции, которые наблюдали за силовыми действиями неизвестных и никоим образом не защищали людей от насилия. Позднее сотрудники милиции избирательно задержали четырех защитников парка. Ни один из нападающих при этом задержан не был. После нападения лесорубы начали спиливать деревья, несмотря на опасность для жизни защитников деревьев. При этом пострадали три человека.

Правозащитники напоминают, что сотрудники милиции в ситуации противостояния должны принимать меры для соблюдения общественного порядка, в частности, защищать людей от насилия. "Однако милиция всегда стояла в стороне, когда неизвестные били защитников деревьев, и задерживала исключительно представителей общественных защитников. Общественные защитники не совершали никаких правонарушений и не оказывали никакого физического сопротивления действиям милиции. Их сопротивление было мирным. Они выражали свой протест и препятствовали незаконным действиям органов местной власти по вырубке леса", - отметили в УХСПЧ.

После того, как были уничтожены все деревья, по данным УХСПЧ, защитники деревьев свернули лагерь, убрали мусор и прошествовали на центральную площадь города перед областным советом и облгосадминистрацией, чтобы выразить свой общественный протест органам власти.

Как отмечают правозащитники, во время проведения спонтанного мирного собрания (в виде встречи с депутатами облсовета) были задержаны без всяких оснований и предупреждений два участника демонстрации.

"Известно, что отведение земельного участка под проект строительства дороги через парк Горького и вырубка деревьев были незаконными. Нет необходимых разрешительных документов для реализации проекта и проведения вырубки. В частности, Генеральным планом города Харькова, разработанным Украинским государственным НИИ проектирования городов „ГипроГород” и утвержденным 23 июня 2004 года решением Харьковского городского совета, транспортная связь через территорию парка не предусматривалась", - заявляют правозащитники.

По их словам, еще в 2008 году Минприроды обязало Государственное управление охраны окружающей природной среды в Харьковской области отозвать заключение о согласовании проекта землеустройства по отведению спорного земельного участка, что и было сделано. Также, сообщает УХСПЧ, не проводилась государственная экологическая экспертиза проекта строительства в парке, и центральным органам власти ничего не известно о проведении общественного обсуждения такого строительства. "Несмотря на это, исполком Харьковского горсовета в мае 2010 года принял противоправное решение об удалении зеленых насаждений парка имени Горького", - заявляют правозащитники.

Украинский Хельсинкский союз по правам человека обращается к Генпрокуратуре с требованием: внести протест прокурора на решение органов местной власти по проекту строительства в парке имени Горького; инициировать дисциплинарные и уголовные расследования относительно массовых незаконных задержаний защитников деревьев; инициировать дисциплинарные и уголовные расследования относительно преступной бездеятельности сотрудников милиции, которые привели к тяжелым последствиям в виде нанесения телесных повреждений разной степени тяжести защитникам деревьев, а также уничтожению многолетних деревьев.

Правозащитники просят Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нину КАРПАЧЕВУ открыть производство по фактам незаконных задержаний, избиения, препятствия в проведении мирного собрания, а также нарушения экологических прав граждан, гарантированных статьями 29, 39 и 50 Конституции.

Украинский Хельсинкский союз по правам человека обращается к народным депутатам с просьбой создать специальную следственную комиссию для изучения всех событий, которые произошли в Харькове, а также заслушать отчет министра внутренних дел о законности действий милиции.