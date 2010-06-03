Программа Януковича предусматривает регулирование транспорта

В Украине планируется создание Национальной комиссии регулирования транспорта (НКРТ) до 2012 года.

Об этом говорится в Программе экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

В частности, в соответствии с программой, создание НКРТ является одним из необходимых шагов для увеличения объема средств, которые направляются на развитие инфраструктуры транспорта. Программой предусмотрено обеспечение независимой деятельности НКРТ до конца 2012 г.

Напомним, о создании НКРТ неоднократно шли разговоры. В частности, за такой орган выступал Антимонопольный комитет Украины. В апреле 2010 г. Министерство экономики Украины обнародовало законопроект, которым предусматривается внесение изменений в некоторые законы, в частности, создание НКРТ. Согласно документу, органом регулирования деятельности субъектов естественных монополий в транспортной отрасли является Национальная комиссия регулирования транспорта Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.