Карпачева называет смерть студента в райотделе милиции Киева убийством

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА назвала «убийством» смерть 19-летнего студента в Шевченковском районном отделе милиции Киева.

Как сообщает “Немецкая волна”, она выразила уверенность, что работники милиции пытаются «замять» это дело.

Н.КАРПАЧЕВА призывает стражей порядка честно, прозрачно и объективно расследовать дело о гибели 19-летнего студента Игоря Индыла. По словам омбудсмана, она направила соответствующие обращения министру внутренних дел и прокурору Киева.

«Это чрезвычайно важно, поскольку я вижу, что милиция снова пытается покрывать своих коллег», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

«Нарушения прав человека в Шевченковском райотделе милиции являются систематическими. Там сейчас отстранен начальник. А его уже надо было не отстранять, а за систематические, грубые нарушения его надо уже сегодня увольнять с работы», - сказала Н.КАРПАЧЕВА. Она сообщила, что дело о смерти И.Индыла находится под ее личным контролем.

Между тем киевские студенты и правозащитники провели акцию протеста против действий милиции под зданием Шевченковского районного управления МВД Украины, где погиб студент. Подобные акции прошли и в других украинских городах, сообщает DW.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал “1+1” проинформировал, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента Игоря Индыла в районный отдел милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». При этом в милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила вследствие действий стражей порядка. «Скорую» студенту вызывали в связи с тем, что он получил травму из-за пребывания в алкогольном опьянении, однако «скорая» отказалась госпитализировать его, говорилось в сообщении.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции столицы, в котором погиб И.Индыло.