Умер Деннис Хоппер
20:50, 29 мая 2010Общество
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Несколько лет актер боролся с раком
В Калифорнии на 75-ом году жизни скончался американский актер и кинорежиссер Деннис Хоппер, сообщает Reuters.
Последние несколько лет он боролся с раком предстательной железы.
Широкая известность пришла к актеру после фильмов «Бунтарь без идеала» (1955) и «Гигант» (1956). Он также снялся в таких популярных картинах, как «Апокалипсис сегодня» и «Синий бархат».
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