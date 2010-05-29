Умер Деннис Хоппер

В Калифорнии на 75-ом году жизни скончался американский актер и кинорежиссер Деннис Хоппер, сообщает Reuters.

Последние несколько лет он боролся с раком предстательной железы.

Широкая известность пришла к актеру после фильмов «Бунтарь без идеала» (1955) и «Гигант» (1956). Он также снялся в таких популярных картинах, как «Апокалипсис сегодня» и «Синий бархат».

Газета.ру