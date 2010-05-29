Погодна на воскресенье

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 30 мая переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; лишь в северных областях и в Крыму без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; на юге ночью 13-18°, днем 25-30°; на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

В столице переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

29 мая температура воды в Черном море 18-21°, в районе Феодосии и Ялты 14-15°, в Азовском море 20-23°, в Днепре возле Киева 19°.