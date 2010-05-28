В институтах установят кондоматы

Херсонский благотворительный фонд «Мангуст», при финансовой поддержке Всеукраинского благотворительного фонда «Коалиция ВИЧ-сервисных организаций» инициировал проект, в рамках которого в херсонских высших учебных заведениях будут установлены «кондоматы», – специализированные точки распространения средств контрацепции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе фонда «Мангуст», таким образом планируется снизить уровень распространения ВИЧ-инфекции среди студентов.

Планируется, что 8 автоматов будут установлены в Херсонском государственном аграрном университете, Херсонском национальном техническом университете, Херсонском экономико-правовом институте и Херсонском государственном университете.

Цена упаковки презервативов в «кондоматах» будет от 10 до 19 грн., в зависимости от производителя и уровня качества. Однако организаторы акции убеждены, что стоимость средств контрацепции в автоматах будет на 10-15% ниже цены в аптеках.

Справка УНИАН. По данным мэрии Херсона, в областном центре за 2009 год количество ВИЧ-инфекцированных по сравнении с показателями 2008 года выросли на 5,8%. Количество ВИЧ-инфекцированных, состоящих на учете, составляли в прошлом году 212,6 случаев на 100 тыс. населения против 200,9 случаев в 2008 году.