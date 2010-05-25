Прапорщик защитил посольство США от человека с ножом и собакой

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ встретился сегодня с прапорщиком внутренних войск Украины Петром КУЧЕРИНОЙ, который помог задержать вооруженного злоумышленника, напавшего на посольство, и вручил ему ценный подарок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Кроме того, Посольством США в Украине подготовлено письмо-благодарность руководству внутренних войск МВД Украины за профессиональные действия прапорщика П.КУЧЕРИНЫ. Сегодня руководство вручит прапорщику денежную премию в размере 1 тыс. грн.

В пресс-службе отметили, что 23 мая прапорщик П.КУЧЕРИНА, охраняя дипломатическое представительство США, около 2-х часов ночи увидел неизвестного мужчину, который с ножом пытался попасть на территорию посольства. Он был с собакой бойцовской породы. С криком "сейчас все взорву" злоумышленник пошел на военнослужащего с ножом. Его не остановили ни предупредительный выстрел из травматического оружия, ни выстрелы на поражение. Только после применения П.КУЧЕРИНОЙ слезоточивого газа нарушитель стал убегать. Во время его преследования П.КУЧЕРИНОЙ и работником внутренней охраны диппредставительства нападающий ранил охранника ножом. Догнав нарушителя, прапорщик снова применил слезоточивый газ, а затем ударил резиновой дубинкой, но тот скрылся в жилом доме. Вскоре злоумышленник был задержан.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.