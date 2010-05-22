21 мая в Николаевской области поезд насмерть сбил полуторагодовалую девочку.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Николаевской области, трагедия произошла во время прохождения пассажирского поезда «Николаев-Никополь» через железнодорожную станцию «Зрощувальная». Ребенок, жительница села Червоный проминь Снегирёвского района, каталась на велосипеде неподалеку от железнодорожных путей. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

По данному факту ведется следствие линейным отделом милиции Одесской железной дороги.