Бойко ждёт, когда кто-то предложит газ дешевле

Украина сможет отказаться от услуг компании «РосУкрЭнерго» в том случае, если кто-то предложит газ дешевле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня журналистам во Львове.

«Как только у нас будет возможность получать газ дешевле, мы с радостью примем такое решение», - сказал Ю.БОЙКО, комментируя сообщение «Газпрома» о возможном отказе от услуг «РосУкрЭнерго» при поставках газа в Украину.

Как сообщал УНИАН, 1 марта вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что обсуждение вопроса о переходе на поставки российского газа без участия “РосУкрЭнерго” может начаться в ближайшее время. “В настоящий момент еще не вели переговоры по данному вопросу, думаем в ближайшее время на совместной межгосударственной комиссии, либо на межправительственном уровне этот вопрос может обсуждаться”, - отметил А.КЛЮЕВ.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на заявление председателя правления “Газпрома” Валерия ГОЛУБЕВА, сообщили о том, что «Газпром» намерен обсудить с Украиной возможность перехода на прямые поставки газа из России без участия “РосУкрЭнерго”.