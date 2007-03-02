Пастор Черновецкого 10 раз плюнул на решение суда

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ с просьбой принять соответствующие меры по соблюдению законности во время использования религиозной организацией «Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов» помещения Легкоатлетического манежа Киевской городской школы высшего спортивного мастерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, заместитель председателя ВР обращает внимание должностных лиц на то, что, несмотря на наличие более 10 судебных решений, включая решения Высшего хозяйственного суда и Верховного Суда Украины, помещение Легкоатлетического манежа на сегодня до сих пор противозаконно занято церковью и используется для проведения богослужений.

Н.ТОМЕНКО также отмечает, что с ноября 2003 года за использование церковью этого помещения в столичный бюджет не поступают средства, в результате чего потери города превышают полтора миллиона гривен.

Кроме того, отмечает Н.ТОМЕНКО, из-за отказа «Посольства благословенного Царства Божьего для всех народов» освободить помещение центрального зала манежа нет возможности приступить к запланированным работам по реконструкции, из-за чего с 2004 года новое легкоатлетическое покрытие стоимостью 972 тысячи гривен находится на складском хранении.

В то же время, Н.ТОМЕНКО отмечает, что изложенная проблема касается не только непосредственных сторон конфликта, но и киевской общественности в целом, поскольку она оказалась лишена возможности проводить легкоатлетические занятия спортсменов и детей.

Заместитель председателя Верховной Рады призывает министра юстиции и генерального прокурора немедленно принять соответствующие меры по соблюдению законности в данной ситуации.