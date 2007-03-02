Янукович: у нас сегодня нет никаких, мягко говоря, проблем

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что досрочное проведение парламентских и президентских выборов приведет к дестабилизации социальной и экономической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня журналистам в Одессе.

«Реакция коалиции (на соответствующий законопроект депутата из фракции Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА – УНИАН) еще не обсуждалась. Но, на наш взгляд, все, что дестабилизирует и ухудшает ситуацию, – этого делать нельзя, и в этом наша принципиальная позиция», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство заинтересовано в стабильности ситуации в государстве. «У нас сегодня нет никаких, мягко говоря, проблем. Экономика страны растет, в январе рост составил 9,3%, и мы получили возможность повысить уровень социальных стандартов, вносим изменения в бюджет, и будем повышать зарплаты и пенсии», - пояснил он.

Вместе с тем, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что внесение любых законопроектов является правом народных депутатов по реализации законодательной инициативы.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля заместитель председателя фракции Партии регионов В.КИСЕЛЕВ заявил, что в пятницу, 2 марта, намерен зарегистрировать в ВР проект документа об одновременном проведении президентских и парламентских выборов. Проектом документа предусматривается, что одновременные выборы будут проведены 30 сентября 2007 года.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО расценил заявления о досрочных президентских и парламентских выборах как шантаж, провокацию и психологическое давление.