Музей Булгакова откроет двери для посетителей ночью

Ночь с 15 на 16 мая киевляне и гости столицы смогут провести в одном из самых загадочных музеев столицы – в литературно-мемориальном музее Михаила Булгакова на Андреевском спуске, 13. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, он добавил, что акция «Ночь в музее», которая проходит при поддержке Киевгоргосадминистрации и Главного управления культуры и искусств КГГА, состоится также и в Киевском литературно-мемориальном доме-музее Марии Заньковецкой, что на ул. Большая Васильковская, 121.

В.ЖУРАВСКИЙ отметил, что 15 мая в литературно-мемориальном музее Михаила Булгакова будут отмечать 119-ю годовщину со дня рождения великого писателя. Так, празднование начнется в 17:00 возле памятника М.Булгакову, где будет размещена выставка изданий Булгакова на разных языках. С 17.30 до 23.00 будет продолжаться акция «Ночь в музее», в рамках которой будет происходить чтение произведений Булгакова на разных языках, концертная программа, во время которой будет звучать старинная музыка XVIII века, экскурсии и встречи с работниками музея. В этот вечер вход в музей будет бесплатным для всех посетителей.

В доме-музее М.Заньковецкой театрализованное действо под названием «Привидение Дома актрисы» начнется в 20.30. Всем гостям будут розданы маски, которые станут своеобразными пропусками в тайный мир привидений. Из-за некоторых особенностей музея, в частности его небольшой площади, попасть на театрализованное действо можно будет только по приглашениям (за справками обращаться к Наталье БАБАНСКОЙ по тел. 529-57-32).

Кроме того, жители столицы на этой неделе имеют возможность стать свидетелями премьеры музыкальной сказки Мориса Метерлинка «Синяя птица», которая состоится в 12.00 16 мая в Мастерской театрального искусства «Сузір’я» (ул. Ярославов вал, 14-Б).

Также, 16 мая в 13.00 в Большом зале Национальной музыкальной академий Украины им. П.Чайковского (ул. Городецкого, 1-3/11) состоится юбилейный концерт, посвященный 40-летию Киевской детской филармонии.

В то же время, в Музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15) начнет работать выставка скульптуры «Образы Китая», которая будет продолжаться до 30 мая. А в Киевском музее русского искусства (ул. Терещенковская, 9) с 14 мая начнется выставка «Офорт», в экспозиции которой будут представлены известные графики Маков, Стратийчук, Верещагин, Федоренко, Калинович и другие. Посетить эту выставку киевляне будут иметь возможность до 13 июня.

В Музее истории города Киева, что на ул. Крещатик, 2, с 14 по 31 мая будет представлена экспозиция художника Виктора КРЫЖАНИВСКОГО «Свет пращуров наших» (живопись).

Киевская городская государственная администрация и Главное управление культуры и искусства КГГА приглашают киевлян и гостей столицы посетить мероприятия, представленные на этой неделе в художественных заведениях города.