Экс-президент Польши возглавил «Ялтинскую европейскую стратегию»

Правление международной независимой организации «Ялтинская европейская стратегия» (Yalta European Strategy - YES) избрало новым председателем Правления бывшего Президента Польши (1995-2005) Александра КВАСЬНЕВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда Виктора ПИНЧУКА.

"После шести лет пребывания во главе Правления международной независимой организации «Ялтинская европейская стратегия» Стивен БАЙЕРС принял решение оставить эту должность", - говорится в сообщении.

Правления YES поблагодарило С.БАЙЕРСА за работу на этой должности, которая помогла YES стать авторитетной сетью, которая выстраивает тесные связи между Украиной и Европой.

"Правление и впредь будет укреплять роль «Ялтинской европейской стратегии» в области отношений между ЕС и Украиной и способствовать глобальной интеграции Украины под руководством Президента КВАСЬНЕВСКОГО - государственного деятеля с богатым опытом и авторитетом в международных отношениях, а также крупного европейского друга Украины", - отмечает пресс -служба.

«Для меня большая честь стать новым председателем Правления YES. Как член Правления в течение трех лет, я знаю, что со времени создания YES в 2004 году был проделан невероятный объем работы, и многое было достигнуто. В должности председателя Правления я буду прилагать все усилия для того, чтобы вывести отношения между Украиной и Европейским Союзом на новый уровень и работать вместе с Украиной на получение ею в перспективе членства в ЕС», - сказал А.КВАСЬНЕВСКИЙ.

*** Ялтинская европейская стратегия (YES) – международная независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом и общественным деятелем Виктором ПИНЧУКОМ.

Целью организации является содействие развитию справедливой, демократичной и успешной Украины; помощь стране в осуществлении реформ и поддержка ее евроинтеграционных устремлений. YES регулярно проводит мероприятия, которые собирают вместе политических лидеров, руководителей бизнес-структур и выдающихся общественных деятелей для обсуждения ключевых вопросов и предоставления рекомендаций, касающихся будущего мира и Украины.

Ежегодный ялтинский саммит YES является самой крупной и влиятельной неправительственной коммуникационной площадкой для обсуждения и разработки политических и экономических стратегий для Украины, Европы и мира, а также для проведения откровенного и профессионального обмена взглядами относительно проблем политики, юриспруденции, энергетики и инвестиций.