Президент назначил уполномоченного по контролю за СБУ

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Владимира ТИМОШЕНКО Уполномоченным главы государства по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Указ обнародован на официальном сайте Президента Украины. Справка УНИАН. В.ТИМОШЕНКО занимал должность первого заместителя председателя СБУ – руководителя антитеррористического центра при СБУ до мая 2006 года.

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