Азаров: социальные выплаты будут расти ещё быстрее, чем коммуналка, но...

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство планирует трижды в течение года провести повышение средней заработной платы и пенсий – с 1 апреля, с 1 июля и с 1 октября.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня в эфире радио «Эра».

«Мы будем стремиться, чтобы рост средней заработной платы и пенсий осуществлялся опережающими темпами по сравнению с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но все будет зависеть от того, насколько экономика позволит это осуществлять», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, правительство на заседании 1 марта рассмотрит проект постановления о повышении средней заработной платы и пенсий с 1 апреля 2007 года. По его словам, это решение правительства затронет среднеоплачиваемые категории населения. «Это почувствуют, прежде всего, учителя и врачи. Пенсия будет увеличена на 52 гривны», – добавил он.

Первый вице-премьер также сообщил, что за время деятельности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА фонд оплаты труда по местным бюджетам увеличился с 20 млрд. грн. в 2006 году до 35 млрд. грн. в 2007 году.