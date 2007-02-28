Прокуратура Крыма наехала на милицию

Крымская милиция своими недоработками снижает эффективность и результативность своей деятельности. Такой вывод сделала прокуратура автономии по результатам проверки милицейских материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратура АРК.

По информации прокуратуры, в прошлом году работники органов внутренних дел оставили безнаказанными более тысячи правонарушителей.

"Милиционеры действовали по принципу "все или ничего" - или криминальная ответственность, или полная безответственность. Прокуроры проверили милицейские материалы об отказе в возбуждении уголовных дел и установили пагубную систему в работе территориальных органов внутренних дел. Не находя состава преступления в действиях крымчан, работники милиции констатировали состав административного правонарушения и отпускали граждан на все четыре стороны", - информирует прокуратура АРК.

Так, например, сотрудники МВД отказали в возбуждении уголовного дела относительно граждан, которые нарушали правила соблюдения тишины, но протокол об административном правонарушении по ст. 182 Кодекса об административных правонарушениях, как того требует закон, не составили. "Заплатив штраф, "шумные" граждане в другой раз были бы тише", - считают в крымской прокуратуре. Точно также обстоит дело со "скандальными" и "вороватыми" гражданами, которые также избежали ответственности, не будучи привлеченными за мелкое хулиганство и за мелкое разворовывание чужого имущества.

Более лояльно к правонарушителям относились в Армянском, Алуштинском, Джанкойском, Керченском, Красногвардейском, Нижнегорском, Красноперекопском, Советском управлениях и отделах милиции.

Как отмечает пресс-служба, прокуратура автономии направила на имя начальника крымского милицейского главка Анатолия МОГИЛЕВА представление с требованием устранить нарушения законодательства. "Ведь при существующем подходе и крымчанам, и самим милиционерам снова и снова придется сталкиваться с разными проявлениями неуважения со стороны граждан, которых своевременно не осекли применением административных мероприятий", - отмечает прокуратура Крыма.