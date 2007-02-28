”Книга рекордов Украины” зафиксирует уникальный прибор для измерений

1.03.2007 в 12:00 будет презентован уникальный прибор для измерений крупногабаритных деталей.

1 марта 12:00 состоится 8 специализированная выставка "Мир металлообработки» (Броварской проспект, м. Левобережная), где на стенде МИКРОТЕХ будет презентован уникальный прибор для измерений.

Это достижение по праву займет свое почетное место в «Книге рекордов Украины» в категории "Наука и технологии". Самый большой в Украине микрометр предназначен для точного измерения крупногабаритных деталей. Экспертной комиссией “Книги рекордов Украины” зафиксированные результаты:

- диапазон измерений 1800-2000 мм,

- цена деления 0,01 мм,

- масса 85 кг.

- Микрометр МІКРОТЕХ® МК-2000 включен в Госреестр Украины.

Для сравнения параметры обыкновенного микрометра:

- Диапазон измерений 0-25 мм

- цена деления 0,01мм;

- масса 0,3 кг

3 марта 2007 г. Мировой рекорд! Торжественное награждение от «Книги рекордов Украины» харьковских школьников (11 лет), Евгения Таранюка и Анастасии Зверевой, пятикратных чемпионов мира, многоразовых чемпионов Европы и Украины, кандидатов в мастера спорта.

6-7 марта 2007 г. Беспрецедентный матч-марафон! 24-часовой матч-марафон по футзалу , с целью установления рекорда Украины и привлечение внимания к женскому футболу.

9 марта 2007 г. Мировой рекорд студента национального Университета им. Тараса Шевченко.

Дополнительная информация:

Игорь Пидчибий 8 097 579 89 30