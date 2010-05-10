На самодельном летательном аппарате погиб пилот

В Черновицкой области на самодельном летательном аппарате разбился местный житель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера в 13.30 вблизи с. Берегомет Кицманского района.

Самодельный летательный аппарат упал на поле, житель с. Берегомет, который им управлял, погиб.

Летательный аппарат не зарегистрирован, полет осуществлялся без разрешения.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.