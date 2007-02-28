В Киеве начали печатать счета с новыми коммунальными тарифами

В Главном информационно-вычислительном центре Киевской горгосадминистрации начали печатать счета с платежами по новым тарифам на жилищно-коммунальные услуги (увеличенными с 1 декабря 2006 г. максимум в 2 раза).

Об этом пишет газета «Киевские ведомости» (№44 от 28 февраля).

По словам заместителя директора Центра Валерия КОНОНЦА, киевляне начнут получать счета с 5 марта. Коммунальные платежи будут пересчитаны за три месяца – декабрь, январь и февраль.

«Если вы платили все три месяца по новым тарифам, то разницу укажут как переплату и учтут ее в очередной платежке, - объяснил В.КОНОНЕЦ. – Если вы с декабря вовсе не платили, вам укажут долг за три месяца. Это и есть полный счет по новым тарифам. Если же полученные счета оплачивались частично, недостающую сумму впишут в графу «долг».

Сложности, по его словам, могут возникнуть только у тех, кто установил счетчики на воду. Им придется делать пересчет самостоятельно.