Германия уже не видит от Ющенко никакой пользы?

Премьер-министр Украины Виктор Янукович в ходе визита в Берлин не только будет встречаться с руководством Германии, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе. Он также примет участие в открытом форуме, на котором будет говорить о европейском направлении Украины вместе с бывшим Президентом Польши Александром Квасьневским, — всего два года спустя, как во времена Помаранчевой революции они противостояли друг другу как настоящие “враги”. На такой поворот судьбы обратил внимание известный немецкий политолог, директор программ России и СНГ Немецкого общества внешней политики в Берлине Александр Рар. Он поделился своими взглядами на перспективы визита украинского премьера в Германию в интервью Радио Свобода.

Александр Рар в частности отметил, что этот визит вызывает большую заинтересованность в Германии: "Например, от Януковича ожидают конкретного открытия украинского рынка для западных предпринимателей. Президент Виктор Ющенко многих разочаровал. В нем видят такого себе идейного политика, который действительно борется за «чистую Украину», за западные ценности в своей стране, но от которого в экономических вопросах уже нет никакой пользы. Поэтому многим кажется, что бизнес может в первую очередь договориться именно с новым тяжеловесом в украинской политике, в правительстве — с Януковичем, поэтому бизнес готов вести с ним плодотворные и конкретные переговоры".