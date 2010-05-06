В Одессе на взятке попались сразу судья, его помощник и адвокат

Сотрудники Управления СБУ и прокуратуры Одесской области задержали судью районного суда Одессы по подозрению во взяточничестве.

Как сообщил сегодня УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ Игорь СКУРТОВ, «судья требовал и получил взятку в размере 5 тыс. долл., обещая освободить от криминальной ответственности жителя Одессы».

Первую часть взятки в размере 1 тыс. дол. судья получил через своего помощника, а вторую часть оговоренной суммы в объеме 4 тыс. долл. должен был передать адвокат. Но в момент передачи предпринимателем денег адвокат был задержан правоохранителями, после этого задержаны судья и его помощник.

Как уточнил И.СКУРТОВ, в отношении судьи прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст. 368 УК Украины, а в отношении его помощника и адвоката - по признакам ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 368 УК Украины (посредничество при требовании взятки).