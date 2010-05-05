Мэрию Бердянска «заминировали» в отместку водителю маршрутки

В Запорожской области сотрудники милиции задержали 28-летнего уроженца Сумской области, который 4 мая сообщил о заминировании здания мэрии г.Бердянск.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, злоумышленником, по вине которого 25 представителей спецслужб: милиции, МЧС, СБУ, а также медики были на полдня безосновательно отвлечены от своей непосредственной работы, оказался 28-летний гость Бердянска - уроженец Сумской области, который приехал в портовый город на заработки (работал в строительной бригаде на одной из баз города).

По данным ЦОС, вечером накануне сообщения о минировании горисполкома Бердянска "молодой человек выпил и попытался остановить маршрутное такси, следовавшее в город. Водитель не остановился, чем сильно оскорбил мужчину, и тот решил "отыграться" на местной власти. По расчетам молодого человека, сообщение о минировании мэрии должно было напугать чиновников, но этого не произошло: 4 мая сотрудники Бердянского горисполкома в связи с первомайскими праздниками отдыхали дома".

На сегодняшний день мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 259 Уголовного кодекса Украины - "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

В качестве наказания данная статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.