Возле Секретариата Президента - мощный пожар (фоторепортаж)

Сегодня около 7 часов утра в столичную пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одном из домов на улице Лютеранская, 32, что в центре Киева (неподалеку от Секретариата Президента Украины).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, в доме горели деревянные перегородки и стены. По пустотам пожар распространился на весь 4-й и 5-й этажи – на общую площадь около 400 квадратных метров. Учитывая мощность пожара и масштаб, который он приобрел за считанные минуты, ему был сразу присвоен повышенный ранг – „Пожар №2”.

Пожарные выяснили, что дом был отселен, но в одной из квартир проживала пожилая женщина. Именно в этой квартире, по предварительным данным, и возник пожар. При проведенные поисковых работ в доме огнеборцы спасли одного мужчину. Позже стало известно, что мужчина проживал со старушкой в ее квартире, а самой женщины на момент пожара не было дома.

Как отметили в МЧС, гашение пожара осложняло старое строение дома – все конструктивные элементы дома, кроме капитальных стен, были из дерева, они горели и тлели. Спасателям приходилось разбирать как междуэтажные перегородки так и перекрытия, чтобы залить отдельные очаги и тлеющие конструкции водой. Чтобы полностью укротить пожар, огнеборцам понадобилось больше двух часов.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты опытно-испытательной лаборатории.

Фото с сайта Магнолия-ТВ