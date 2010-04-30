В Донецке жестоко избит руководитель «Правовой защиты»

В Донецке неизвестные жестоко избили руководителя областной общественной организации «Правовая защита» Вадима ЧЕРКАССА.

Об этом УНИАН сообщил сам пострадавший.

По его словам, 28 апреля он с коллегами выявил по заявлению жителей в Куйбышевском районе Донецка два незаконно действующих пункта приема металлолома.

«Мы вызвали милицию с тем, чтобы она зафиксировала факт работы незаконных пунктов и изъяла металлолом. Однако хозяева пункта стали мне угрожать расправой», - сказал В. ЧЕРКАСС.

Он сообщил, что на следующий день, 29 апреля, у дома, где он живет, на него напали двое неизвестных мужчин, с виду – лет по 30-35, спортивного телосложения, которые не скрывали своих лиц. Нападавшие нанесли В. ЧЕРКАССУ несколько ударов железным прутом по голове и правой руке. По словам пострадавшего, его спасло то, что на улицу выскочили соседи, которые спугнули преступников. «Соседи отнесли меня домой, вызвали «скорую помощь» и милицию. «Скорая» приехала минут через 20, а милиция - через 4 часа. Врачи забрали меня в больницу, где оказали помощь, наложили швы», - сказал руководитель общественной организации.

Он отметил, что медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, рассечения головы и ушибы. «Мне наложили швы на голову и прописали постельный режим. Без посторонней помощи я сейчас ходить не могу», - сказал В. ЧЕРКАСС.

Также он сообщил, что вскоре после избиения ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, поинтересовался здоровьем и открыто сказал, что избиение – это «первое предупреждение».

«По характеру действий, по внешнему виду я понимаю, что били меня «профессионалы». Ни мобильного телефона, ни небольшой суммы денег, которая была при мне, нападавшие не забрали», - сказал В. ЧЕРКАСС.

По его словам, сейчас в судах различной инстанции рассматривается около 160 уголовных дел, возбужденных по инициативе возглавляемой им общественной организации «Правовая защита», в том числе, дела о незаконном выделении и захвате земельных участков, незаконном строительстве, незаконных действиях сотрудников милиции и т.п. «По моим предположениям, как минимум 10 подобных дел могут стать причиной нападения на меня», - считает В. ЧЕРКАСС.

Он добавил, что сегодня милиция по факту нападения на него возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). «Сегодня ко мне домой приходил следователь, выяснял подробности нападения. Я надеюсь, нападавшие будут разысканы и наказаны», - заключил В. ЧЕРКАСС.