Экологи требуют контроля за генетически-модифицированной продукцией

Всеукраинская экологическая лига настаивает на установлении жесткого контроля за ввозом и потреблением трансгенных организмов в Украине и принятии соответствующего постановления Кабинета министров до принятия Закона Украины о биобезопасности.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель председателя ВЭЛ Татьяна ТИМОЧКО.

По ее информации, на сегодня для выращивания генетически-модифицированных (ГМ) культур в мире используется территория свыше 60 млн. га, за последние 10 лет она увеличилась в 40 раз. ГМ-культуры активно культивируются и используются в Китае, Индии, Японии, странах Латинской Америки и США. В то же время, как отметила Т.ТИМОЧКО, большинство стран Евросоюза категорически ограничивают ввоз и использование трансгенов. Поскольку не изучены до конца последствия влияния биоорганизмов на биологическую среду от генетически-модифицированной продукции сейчас отказались свыше 130 стран мира.

По словам Т.ТИМОЧКО, в Украине нет официальных данных относительно выращивания ГМО, поскольку в 1999 г. были запрещены любые действия по ГМО, официальной статистики не ведется.

“Но неофициальные источники утверждают, что почти 1 млн. га в Украине используется для производства генетически-модифицированной продукции”, - в то же время сообщила Т.ТИМОЧКО.

Кроме того, она добавила, что в наших магазинах широко реализуются продукты питания, для изготовления которых - и это отмечается на этикетках - входят генетически-модифицированные составляющие.

“Общественные экологические организации очень обеспокоены этой ситуацией, поскольку, по нашему мнению, фактически в государстве абсолютно отсутствует контроль за ввозом и использованием генетически-модифицированных продуктов. На законодательном уровне это не настроено, и нас это очень тревожит”, - отметила Т.ТИМОЧКО.

В свою очередь директор Института медико-биологических проблем Тернопольского государственного медицинского университета им. И.Горбачевского профессор Степан ВАДЗЮК сообщил, что из разрозненных, одиночных исследований научных работников “просачивается” информация о том, что трансгенные продукты питания аллергизируют организм человека, что они являются токсичными для человека, и есть отдельные данные, показывающие, что трансгенные продукты при длительном потреблении вызывают бесплодие у людей.

В то же время он отметил, что под воздействием компаний, которые занимаются выращиванием и производством трансгенных продуктов, которые финансово значительно мощнее, чем научные заведения, эти данные исследований не афишируются и замалчиваются.

В связи со всем изложенным, научные работники и представители общественных организаций предлагают руководству государства взять этот вопрос под контроль и ввести обязательную маркировку продуктов с генетически-модифицированными составляющими, создать сеть специальных аккредитованных лабораторий при Министерстве здравоохранения по определению наличия ГМО в составе продукции растительного и животного происхождения, а также разработать и утвердить стандарты относительно методов определения генетически-модифицированных продуктов.

Кроме того, по словам Т.ТИМОЧКО, Всеукраинская экологическая лига считает, что для Украины распространение генетически модифицированных организмов и продуктов “является абсолютно несвоевременным”. “Украина является сельскохозяйственной страной, и на европейском рынке мы могли бы конкурировать именно благодаря тому, что наши продукты выращиваются по традиционным агротехнологиям”, - считает Т.ТИМОЧКО. Конечно, добавила она, их нужно улучшать, осовременивать. “Но, по нашему мнению, даже с точки зрения экономической, мы могли бы на этом выигрывать, это могла бы быть фишка Украины, что эти продукты не содержат генетически-модифицированных частиц”, - отметила Т.ТИМОЧКО.

Справка УНИАН. Генетически модифицированные организмы появились в конце 80-х годов прошлого века.

В настоящее время в нашем государстве поведение с ГМО регулируется только постановлением Кабмина, принятым еще в 1998 г., “Об утверждении Временного порядка ввоза, государственного испытания, регистрации и использования трансгенных сортов растений в Украине”. В то же время, она фактически не действует, поскольку не предусматривает логического распределения ответственности ключевых министерств в рамках государственного контроля за ГМО.

Соответствующий законопроект о потреблении и ввозе ГМО сейчас находится в парламенте. Он внесен на рассмотрение еще в 2002 г. и принят в первом чтении. Но на сегодня он не отвечает современным требованиям и нуждается в доработке.