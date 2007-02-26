Крымские татары: блокировать нельзя согласовать

Меджлис крымскотатарского народа выступает против проведения 28 февраля митинга крымских татар с целью блокирования работы Международной ярмарки "Крым. Курорты. Туризм - 2007", которая будет проходить в Ялте 28 февраля - 2 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, лидер этой организации, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ "твердо убежден в том, что отсутствует необходимость в проведении данной акции". По его мнению, «действия, несогласованные с Меджлисом крымскотатарского народа, ничего, кроме вреда, не принесут".

В пресс-службе напоминают, что митинг 28 февраля в Ялте хотят провести те же крымские татары - участники "полян протеста", которые заявляли о намерении 19 февраля провести в Симферополе не согласованную с Меджлисом "многотысячную акцию", однако так и не провели ее.

При этом М.ДЖЕМИЛЕВ отметил, что на днях в центральном офисе Меджлиса прошла встреча с руководством Ялтинского регионального меджлиса. Во время встречи, по словам М.ДЖЕМИЛЕВА, представители Ялтинского меджлиса выразили обеспокоенность "эскалацией напряженности на Южном берегу Крыма и тем фактом, что организаторы акции запланировали неподержанный Меджлисом крымскотатарского народа митинг". "В очередной раз организаторы акции не согласовали свои действия ни с Ялтинским региональным меджлисом, ни с Меджлисом крымскотатарского народа", - сказал лидер Меджлиса. При этом М.ДЖЕМИЛЕВ добавил, что "по их мнению (членов ялтинского Меджлиса - УНИАН), предстоящая акция в Ялте может привести к непредсказуемым последствиям".

Члены Ялтинского регионального меджлиса обратились к председателю Меджлиса крымских татар с просьбой учесть "все обстоятельства" и совместными усилиями предотвратить "провокационные действия организаторов предстоящего митинга".

Как сообщал УНИАН, 30 января в Симферополе началась очередная акция протеста крымских татар - участников "полян протеста". Участники акции выразили возмущение "нежеланием властей автономии решить вопрос о выделении земли для индивидуальной застройки" и объявили о намерении добиваться реализации своего конституционного права на землю с помощью проведения акций гражданского неповиновения. Меджлис выступил против заявленных на 19 февраля участниками "полян протеста" акций неповиновения. Меджлис, в частности, просил воздержаться от акции в преддверии поездки Президента Виктора ЮЩЕНКО в Крым (22 февраля).

19 февраля крымские татары все же вышли на митинг, однако акция не носила массовый характер. Участники "полян протеста" приняли решение организовать митинг 28 февраля в Ялте.