Жительница США выпустила собственную валюту

Жительница американского города Южный Беркшир (Southern Berkshire), расположенного в штате Массачусетс, Сьюзан Уитт (Susan Witt) выпустила собственную валюту. Об этом сообщает ABC News.

Новое платежное средство получило название берк-акция (berk share). Всего новой валюты было выпущено на сумму 835 тысяч долларов. Ее принимают в 225 организациях города, включая банки, которые согласились производить операции с берк-акциями.

По словам Уитт, пользоваться новыми деньгами очень удобно. В местных банках на 0,9 доллара можно приобрести одну берк-акцию. Обладатель этой валюты может использовать ее как обычные деньги в местных магазинах.

Как отметили в администрации города, напечатать берк-акции Уитт разрешили для того, чтобы стимулировать население тратить деньги в местных магазинах, а не совершать покупки в интернете.

Похожие эксперименты пытались провести и в других городках США и Канады, однако успешным он был признан только в Южном Беркшире. Лишь в этом городе альтернативная валюта обеспечена долларом.

Лента.ру