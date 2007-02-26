Янукович рассчитывает на поддержку Германии

Украина рассчитывает на поддержку Германии в переговорном процессе относительно подписания нового усиленного соглашения с Европейским союзом.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Украина уделяет центральное внимание подготовке нового рамочного соглашения, которое станет «основополагающим элементом дальнейшего углубления отношений с Евросоюзом». При этом, отметил В.ЯНУКОВИЧ, Украина рассчитывает на то, что в новом соглашении будут четко зафиксированы параметры последующих интеграционных процессов между Украиной и ЕС

«Мы рассчитываем, что параметры соглашения будут также четко выписывать интеграционные процессы между Украиной и Европейским Союзом. Это соглашение должно предусматривать упрощение условий для свободного передвижения граждан, борьбы с нелегальной миграцией и преступностью, ну и, безусловно, углубление торгово-экономического сотрудничества», – сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина готова провести первый раунд переговоров относительно заключения усиленного соглашения с ЕС уже в начале марта нынешнего года.

«И очень важно, что в начале этих переговоров у меня состоится этот визит в Германию. Я рассчитываю на поддержку Германии, поскольку конструктивный дух в начале этого диалога обусловит дальнейший ход переговоров», – сказал премьер.

По его мнению, первым шагом и основным элементом нового соглашения с ЕС должен стать всеобъемлющий договор о зоне свободной торговли.

В этой связи В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в первом полугодии нынешнего года Украина намерена подписать два отраслевых соглашения с ЕС на 2007 год – «О торговле некоторыми сталелитейными изделиями» и «О торговле текстильной продукцией». Кроме того, сказал премьер, Украина рассчитывает, что в июне будет одобрен обновленный План действий Украина-ЕС, а также подписано соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.

«То есть, мы ожидаем, прежде всего, углубления отношений между Германией и Украиной. Ну и, безусловно, положительное влияние евроинтеграционных процессов Украины с Европейским Союзом», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время премьер отметил, что с пониманием относится к заявлениям Федерального канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ относительно перспектив членства Украины в ЕС.

«Нам полностью понятна позиция наших европейских партнеров и госпожи МЕРКЕЛЬ относительно того, что евроинтеграция Украины должна происходить за счет практических действий, а никак не за счет исключительно одних намерений и громких лозунгов. На это, конечно, нужно время», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив при этом, что только при условиях проведения ряда стратегических реформ, преодоления коррупции, поднятия уровня жизни граждан до уровня европейских стандартов Украина может претендовать на получение членства в ЕС.

Вместе с тем, по словам премьера, в действиях руководства Германии видится намерение строить отношения с Украиной на принципах прагматизма и партнерства, «а также готовность поддержать наши интеграционные стремления».

«Насколько мне известно, госпожа МЕРКЕЛЬ никогда не высказывалась принципиально против приближения Украины к Евросоюзу. Она говорила, что новое соглашение между Украиной и ЕС будет способствовать дальнейшему сближению нашей страны и Евросоюза. То есть, сегодня мы видим четкое намерение со стороны руководства Германии строить отношения с Украиной на принципах прагматизма и партнерства, а также готовность поддержать наши интеграционные стремления. Мы также за реализм и прагматизм в наших отношениях», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 22 января Совет министров иностранных дел ЕС принял мандат Еврокомиссии на переговоры с Украиной относительно нового Усиленного соглашения, которое должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в 2007 году. В своем документе Совет министров ЕС решил, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать заранее никакого будущего развития двусторонних отношений. Это будет означать, что в соглашении, с одной стороны, не будет положения о возможности членства Украины в ЕС, но, с другой стороны, не будет положения и о невозможности такого членства.

27 февраля В.ЯНУКОВИЧ собирается посетить ФРГ с однодневным официальным визитом.