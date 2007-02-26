В Кривом Роге взорвался пятиэтажный жилой дом

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в понедельник ночью произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрыв без дальнейшего горения произошел в 4 час. 25 мин. в доме по улице Тухачевского, 51. По состоянию на 7 час., по предварительным данным, повреждены около шести квартир на 4-м и 5-м этажах.

Как стало известно позже, причиной сегодняшнего взрыва в жилом доме в Кривом Роге стал бытовой газ. Таково предварительное заключение пожарно-технической службы управления МЧС в Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды управления МЧС в области, спасатели эвакуировали 10 жителей пострадавшего дома, спасен 1 человек, два человека госпитализированы с диагнозами “гипертонический криз” и с черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет.

Как сообщили в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, сейчас в Кривом Роге на месте происшествия работает 13 единиц техники и 36 бойцов МЧС, 15 единиц техники и 149 чео. служб взаимодействия - Горгаза, Горводоканала, военнослужащие, милиция, медики.