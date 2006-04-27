Raiffeisen подтвердил информацию о владельцах RosUkrEnergo

Raiffeisen Zentralbank (RZB) подтверждает, что бенефициариями 50% доли компании Raiffeisen Investment AG (RIAG) в компании RosUkrEnergo AG (эксклюзивный поставщик импортного газа в Украину) являются два украинских гражданина - Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10%). Об этом пишет австрийская газета Wirtschaftsblatt:online.

В газете отмечается, что 26 апреля российская газета «Известия», ссылаясь на аудиторский отчет PricewaterhouseCooper, назвала украинских бизнесменов Д.ФИРТАША (45%) и И.ФУРСИНА (5%) «экономическими собственниками» половины RosUkrEnergo AG, зарегистрированной в Швейцарии. А этой долей Rosukrenergo AG по поручению доверителей управляет Raiffeisen Investment AG.

«С согласия доверителей, мы подтверждаем данное сообщение («Известий» - УНИАН)», - сообщил в среду вечером Raiffeisen Zentralbank - материнский холдинг компании Raiffeisen Investment AG.

«Оба бизнесмена - это так называемые «экономические собственники» Centragas, зарегистрированной в Вене», - пишет газета.

Также Wirtschaftsblatt пишет, что Raiffeisen вновь отверг спекуляции о какой-либо близости к организованной преступности, как беспочвенные. «Доверители были проверены всемирно известной компанией по безопасности Kroll (США). Наличие положительных результатов проверки было предпосылкой для взятия на себя управления чужим имуществом по поручению доверителя», - заверил RZB в своем коммюнике.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля российское издание «Известия», входящее в холдинг «Газпром-медиа», со ссылкой на отчет международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers о финансовой деятельности RosUkrEnergo сообщило, что бенефициариями 50% доли Raiffeisen Investment A.G. в швейцарской компании являются два украинских гражданина - Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10%).

Ранее ОАО «Газпром» официально сообщало, что соучредителями RosUkrEnergo с равными долями в уставном капитале - по 50% - являются компании Arosgas Beteiligungs Holding A.G. и Centragas Beteiligungs Holding A.G.

Arosgas Beteiligungs Holding A.G. создана в соответствии с законодательством Австрийской Республики аффилированной структурой АБ «Газпромбанк» (РФ), владельцем контрольного пакета акций которого является «Газпром».

Centragas Beteiligungs Holding A.G., по данным «Газпрома», является аффилированной компанией Raiffesen Investment A.G., 100% уставного капитала которой контролирует группа Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB). В то же время «Газпром» заявлял, что информацией, выступает ли компания Raiffesen Investment A.G. в качестве номинального держателя, и о лицах, интересы которых она представляет, не располагает.

По данным СМИ, Д.ФИРТАШ родился в г.Черкассы и является владельцем баскетбольного клуба «Киев», а ранее был представителем компании Eural Trans Gas в Туркмении, Узбекистане и Казахстане. Он также является президентом филиала компании Highrock Holdings Ltd, собственником которой является бизнесмен Семен МОГИЛЕВИЧ. Д.ФИРТАШ также фактический владелец украинских телеканалов К-1 и К-2.

И.ФУРСИН - владелец и председатель Правления КБ ООО «Мисто-банк» (г.Одесса), а также совладелец ЗАО «Одесская киностудия». И.ФУРСИН на этих выборах был в списке «Народный Блок Литвина» в Верховную Раду под номером 33.

Созданная в 2004 году RosUkrEnergo в течение 2005 года выступала оператором по транзиту среднеазиатского газа в Украину через территорию Казахстана, Узбекистана и России. Кроме того, компания в координации с ООО «Газэкспорт» экспортировала газ в Европу.

НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» 4 января договорились о том, что RosUkrEnergo с 1 января 2006 года выступает эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского газа в Украину.