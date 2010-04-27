Верховная Рада приняла бюджет

Верховная Рада Украины одним голосованием - в первом чтении и в целом – приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 245 из 246 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не регистрировались депутаты от НУ-НС и БЮТ, кроме тех, кто входит в состав коалиции.

Проект госбюджета представили министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и председатель Бюджетного комитета ВР Николай ДЕРКАЧ.

Во время рассмотрения вопроса все члены правительства слушали выступления стоя.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН находится на своем рабочем месте, в президиуме, а трое охранников держат над ним три зонтика.

Президиум ВР забросан яйцами. Многие народные депутаты закрывают носы платками, поскольку в сессионном зале чувствуется запах дыма после запуска нескольких дымовых шашек.