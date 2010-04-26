Путин: мощность газопровода "Северный поток" может быть увеличена

Мощность газопровода "Северный поток" в 55 млрд. куб. м газа в год при необходимости может быть увеличена, но этого не потребуется, если проект газопровода "Южный поток" будет реализован своевременно.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сегодня в Милане.

"Общий объем составляет 55 миллиардов кубометров, при необходимости мы можем увеличить эту мощность. Но это не потребуется, если "Южный поток" будет реализован. Сейчас задержек нет, вопрос идет своим чередом. Все идет по плану", - сказал В.ПУТИН. Он сообщил, что пробная прокачка газа по газопроводу "Северный поток" начнется в середине следующего года.

Кроме того, В.ПУТИН по итогам переговоров с премьер-министром Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ заявил, что соглашение о вхождении Electricite de France в проект строительства газопровода "Южный поток" будет подписано в июне. Доля французской энергокомпании в проекте может составить 20%.

"Мы договорились и согласовали с премьер-министром (БЕРЛУСКОНИ - УНИАН), что Франция войдет в проект, в июне в Петербурге будет подписано соглашение", - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что модернизация украинской газотранспортной системы является альтернативой строительству газопровода «Южный поток».

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в конце марта по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ заявил, что Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства. Однако 24 апреля в «Газпроме» заявили, что еще не получили предложений от Украины о возможном участии компании в консорциуме для модернизации газотранспортной системы, но в любом случае не намерены отказываться от проекта строительства газопровода «Южный поток».

Премьер-министр Николай АЗАРОВ убежден, что украинскую газотранспортную систему необходимо модернизировать как можно быстрее с участием Европейского Союза и России. "Любое промедление ЕС вместе с Россией приведет к тому, что ЕС лишится этой крайне надежной газотранспортной магистрали, которая может обеспечивать значительное количество объемов транзита газа в Европу, а нам доходы в бюджет", - заявил Н.АЗАРОВ.

***Проект строительства газопровода South Stream ("Южный поток") из России в Италию реализуют российский "Газпром" и итальянская Eni.