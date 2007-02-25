Российский журналист почти получил статус беженца в Украине

Известный российский журналист, корреспондент „Новой газеты“ Александр КОСВИНЦЕВ успешно прошел первый этап получения статуса беженца в Украине, сообщает „Немецкая волна”.

Соответствующее заявление российский журналист подал еще в начале февраля в отдел миграционной службы во Львовской области. Объясняя причины эмиграции, А.КОСВИНЦЕВ пожаловался на постоянное давление представителей правоохранительных структур и властных органов России на него и членов семьи, обусловленный его профессиональной деятельностью.

В интервью „Немецкой волне” А.КОСВИНЦЕВ отметил, что хотел бы и в Украине заниматься журналистикой: „Я хотел бы помочь украинскому народу понять одну простую вещь. Да, с российским народом нужно жить в дружбе и добрососедстве. Но с нынешней КГБистской Россией сближаться ни в коем случае нельзя”. В настоящее время, по словам А.КОСВИНЦЕВА, его вопрос решен на 90%, поскольку Львовский отдел миграционной службы выдал утвердительный ответ на запрос о получении статуса беженца. Но улаживание остальных формальностей теперь будет проходить в Киеве и может продлиться еще два месяца.

Как сообщал УНИАН, российский журналист А.КОСВИНЦЕВ попросил политическое убежище в Украине в начале февраля. Он заявил, что после серии репортажей о криминальных связях губернатора Кемеровской области Амана ТУЛЕЕВА его преследуют российские правоохранительные органы. А.КОСВИНЦЕВ долгое время работал в газетах Кемерова, а в последнее время был сотрудником "Новой газеты".