В Париже объявили лауреатов премии «Сезар»

В субботу вечером в парижском театре "Шатле" состоялась торжественная церемония вручения премии "Сезар" - престижной награды, присуждаемой французской национальной Киноакадемией.

Как передает РИА «Новости», наибольшая часть лавров и оваций досталась творческому коллективу картины "Леди Чаттерлей". Эта экранизация классической любовной мелодрамы, снятая режиссером Паскаль ФЕРРАН (Pascale Ferran), победила в номинации "Лучший фильм года", которая по традиции считается главной. Кинолента завоевала еще четыре "Сезара": Марина ХАНДС (Marina Hands), исполнившая в "Леди Чаттерлей" главную роль, получила приз как лучшая актриса, а сам фильм удостоен наград за лучшую адаптацию литературного произведения, лучшие костюмы и лучшую операторскую работу.

Совсем немного по числу призов отстал от лидера триллер "Никому этого не говори", поставленный Гийомом КАНЕ (Guillaume Canet). На счету этой картины четыре "Сезара": за лучшую режиссуру, лучшее исполнение мужской роли (этой награды удостоен Франсуа КЛЮЗЕ - Francois Cluzet), лучшую музыку к фильму и лучший монтаж.

А вот фильму "Туземцы", отмеченному на прошлогоднем кинофестивале в Канне и считавшемуся перед нынешней церемонией одним из фаворитов, достался лишь один приз: за лучший сценарий.

На церемонии названы также обладатели "Сезаров" за лучшее исполнение ролей второго плана, лучший актерский дебют, лучший иностранный фильм - в общей сложности в 20 номинациях.