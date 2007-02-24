Такой высокой цена золота не была почти год

Ситуация на срочном рынке драгоценных металлов характеризуется существенным повышением цен на золото. Так, на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) цены на золото 21-го числа впервые за девять месяцев превысили отметку 680 долл./унция.

Тройская унция золота на COMEX подорожала за день на 23,0 долл. (+3,5%).

Рост цен на золото был вызван активными покупками фьючерсных контрактов крупными инвестиционными фондами. Покупки золота были обусловлены высокими ценами на нефть, которые накануне достигли рекордного уровня с начала 2007 г.

Покупкам золота дополнительно способствовало усиленное влияние на рынок геополитического фактора. Рынок предвидит обострение отношений между Ираном и США по ядерной проблеме. С начала года США расширили свое военное присутствие в регионе Персидского залива.

Покупкам золота также способствуют опасения за инфляционные процессы в экономике США. Потребительские цены в США в январе выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, а по сравнению с январем 2006 г. рост цен составил 2,1%, что выше прогноза.

Предполагаемый в дальнейшем диапазон цен для золота может составить: ближняя перспектива - 659,0-686,5 долл./унция; среднесрочная перспектива - 646,5-690,0 долл./унция.

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