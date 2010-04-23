Семиноженко поручил завершить Мемориал памяти жертв Голодоморов
21:14, 23 апреля 2010Общество
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... и памятник Кожедубу
Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО поручил Киевской городской государственной администрации завершить строительство Мемориала памяти жертв Голодоморов в Украине.
Как сообщает пресс-служба вице-премьера, соответствующее поручение В.СЕМИНОЖЕНКО дал сегодня по итогам совещания относительно введения в эксплуатацию Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине».
Вице-премьер-министр также ознакомился с ходом работ по установлению в Парке Славы памятника Ивану Кожедубу.
Как говорится в сообщении, в КГГА В.СЕМИНОЖЕНКО заверили, что все работы будут выполнены своевременно, то есть до 7 мая.
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