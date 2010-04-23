Семиноженко поручил завершить Мемориал памяти жертв Голодоморов

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО поручил Киевской городской государственной администрации завершить строительство Мемориала памяти жертв Голодоморов в Украине.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, соответствующее поручение В.СЕМИНОЖЕНКО дал сегодня по итогам совещания относительно введения в эксплуатацию Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине».

Вице-премьер-министр также ознакомился с ходом работ по установлению в Парке Славы памятника Ивану Кожедубу.

Как говорится в сообщении, в КГГА В.СЕМИНОЖЕНКО заверили, что все работы будут выполнены своевременно, то есть до 7 мая.