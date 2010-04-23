Погода на субботу

24 апреля в Украине осадков не ожидается, ночью – заморозки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в субботу на всей территории государства переменная облачность. Без осадков, лишь днем в северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 17-22 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла, в Украине, кроме Закарпатья и Южного побережья Крыма, заморозки на поверхности почвы 0-5°, местами в воздухе 0-2°; днем - 12-17° тепла, в Крыму и на Закарпатье - до 20° тепла; в Карпатах ночью - 1-6° мороза, днем - 5-10° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, местами в воздухе 0-2°, днем - 12-17° тепла.

В Киеве без осадков, лишь во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем - 13-15° тепла.