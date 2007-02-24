Картошка стремительно дорожает, надежда на Китай

В странах-членах Евросоюза (ЕС) растут цены на картофель.

В Бельгии на последних биржевых торгах тонна картофеля стоила 300 евро - в два раза дороже, чем год назад, и в десять раз по сравнению с 2003 годом.

Рыночные эксперты объясняют эту тенденцию неурожайным 2005-2006 сельскохозяйственным годом, когда 25 государств ЕС в общей сложности собрали около 60,5 миллиона тонн картофеля - на 8% меньше, чем в 2004-2005 сельскохозяйственном году.

И это несмотря на то, что в Польше производство картофеля удвоилось, достигнув 11 миллионов тонн.

Особо значительное снижение урожайности в прошлом сельскохозяйственном году отмечено в Германии (-21%), Бельгии (-16,4%) и Голландии (-16%).

По оценке специалистов, оптовые цены на картофель будут расти и дальше. На картофельной бирже в немецком Ганновере в апреле ценную сельхозкультуру готовятся продавать по 361 евро за тонну.

Значительное падение урожаев картофеля также отмечено в 2005-2006 сельскохозяйственным году в Канаде и США.

Всего в мире за этот период произведено 322 миллиона тонн картофеля, из них 74 миллиона в Китае, который является главным ее производителем.

РИА "Новости"