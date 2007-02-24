Что на самом деле происходило на заседаниях Конституционного Суда?

Пресс-служба Конституционного Суда Украины может лишить аккредитации журналистов газеты „Коммерсантъ-Украина” за распространение информации о закрытых заседаниях КС, что, по данным пресс-службы, не соответствует действительности.

В частности, в своем сообщении, переданном УНИАН, пресс-служба Конституционного Суда Украины напоминает, что 16 февраля этого года газета „Коммерсантъ-Украина” напечатала сообщение о том, что КС на закрытом заседании провел предварительное голосование по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона „О внесении изменения в раздел IV „Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”.

„Авторы этого “сенсационного” материала даже сообщили, каким образом разделились голоса судей, остановились на некоторых других “подробностях”, - пишет пресс-служба.

Именно в этот день, напоминают в пресс-службе, прошла пресс-конференция председателя КС Ивана ДОМБРОВСКОГО, который, опроверг указанную информацию как не соответствующую действительности. Заседание Суда, сказал И.ДОМБРОВСКИЙ, действительно состоялось, но голосования по указанному делу не было. Он также подчеркнул, что никоим образом не возражает против критики в адрес Конституционного Суда, и выразил пожелание, чтобы деятельность единственного в Украине органа конституционной юрисдикции освещалась правдиво, точно, объективно, отметили в пресс-службе.

„Но журналисты упомянутого издания придерживаются, по-видимому, диаметрально иных принципов. Иначе чем объяснить, - говорится в сообщении, - что через неделю 23 февраля, на его страницах появилась “свежая” новость - Конституционный Суд, оказывается, днем ранее, то есть 22 февраля, “провел (пресс-служба КС цитирует на языке оригинала) рейтинговое голосование по делу о соответствии Конституции поправок к закону “О Конституционном суде”. Ссылаясь на “источник Ъ в КС”, автор (он, кстати, присутствовал на пресс-конференции И.ДОМБРОВСКОГО) сообщает: “ни одно из предложенных решений не смогло набрать в свою поддержку необходимого числа голосов”.

Пресс-служба Конституционного Суда Украины заявляет, что 22 февраля дело, о котором идет речь, вообще не рассматривалось. Поэтому она оставляет за собой право решить вопрос о дальнейшей аккредитации журналистов газеты “Коммерсантъ-Украина” при КСУ, подчеркивается в сообщении.

В то же время автор вышеупомянутых статей Александр СВИРИДЕНКО выразил УНИАН удивление такой реакцией пресс-службы КС. Он подчеркнул, что информация, прежде чем появиться на страницах газеты, проверялась от нескольких источников. Но если эта информация, по мнению КС, не соответствует действительности, они могли передать газете официальную информацию.

В то же время журналист отказался комментировать заявление пресс-службы КС о возможных намерениях относительно лишения аккредитации. „Если будет принято решение, тогда мы будем отстаивать право освещать деятельность КС в полном объеме”, - сказал А.СВИРИДЕНКО.