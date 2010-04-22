Тигипко вылетел в Вашингтон

Официальная делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО сегодня отбыла в Вашингтон для участия в Весеннем собрании управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые состоятся 24-25 апреля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

В ходе официального визита в США запланированы встречи С.Тигипко с руководством МВФ, Всемирного банка, представителями американских деловых кругов и средствами массовой информации.

В ходе встреч будут обсуждаться вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ в рамках новой программы stand-by и перспективы привлечения средств по проектам Всемирного банка.

По мнению вице-премьер-министра, который является Управляющим от Украины во Всемирном банке, продолжение сотрудничества с МВФ и Всемирным банком чрезвычайно важно для Украины, поскольку станет позитивным сигналом международным инвесторам.

Также С.Тигипко в ходе визита в Вашингтон проведет ряд важных двусторонних встреч, на которых будет рассматриваться вопрос углубления дальнейшего сотрудничества между Украиной и США, отметили в Кабмине.