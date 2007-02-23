Восточная Европа спасает европейский кинорынок

Показатель посещаемости кинотеатров в странах Евросоюза вырос за 2006 год в среднем на четыре процента. Как сообщает Variety, такова статистика, обнародованная европейским агентством по мониторингу аудиовизуальной продукции.

"В 17 из 20 стран, предоставивших данные о прокате, отмечены позитивные изменения", - утверждается в докладе. Так, в Литве продажи билетов удвоились, в Эстонии и Латвии увеличились на 40 и 22 процента соответственно. Существенный рост отмечен также в Польше, где количество посещений кинотеатров увеличилось на 35 процентов.

Показатели западноевропейских стран оказались куда скромнее. Во Франции, Германии и Голландии посещаемость выросла в среднем на восемь процентов, а в Испании и Великобритании даже уменьшилась почти на пять процентов.

Самыми активными кинозрителями Европы остались французы: они посетили кинотеатры страны более 188 миллионов раз.

Лента.ру