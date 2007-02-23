Роднянский не обещает акционерам дивидендов

Компания “CTC Meдиа», возглавляемая Александром РОДНЯНСКИМ и владеющая контрольным пакетом российского телеканала СТС, не планирует переходить к практике выплаты дивидендов. Как пишет газета «Коммерсант» в материале: «Акционерам CTC Media отказали в дивидендах», президент компании Александр РОДНЯНСКИЙ заявил: “Мы никогда не платили дивиденды и не планируем”.

При этом российские СМИ напоминают, что компания в прошлом году разместила более чем 16-процентный пакет акций на западных фондовых рынках. В частности, "СТС Медиа" разместила более 24 миллиона акций на сумму 346 миллиона долларов в результате IPO на американской фондовой бирже Nasdaq. Таким образом, отмечают масс медиа, к основным акционерам компании - Modern Times Group (40% акций) и Альфа-банк (30%), а также ряду миноритарных российских акционеров, добавились иностранные акционеры, купившие акции в результате открытого размещения.

Российские СМИ также комментируют сообщения, связанные с другими финансовыми показателями компании «СТС Медиа». В частности, портал деловых новостей «Dp.ru” сообщает, что группа "Видео Индернешнл" секвестировала рекламный бюджет "СТС-Медиа". В итоге, в феврале-марте "СТС-Медиа" недополучит $10 млн рекламных поступлений. Причиной, по данным портала, стал «слабый контент СТС". По подсчетам группы "Видео Интернешнл" объемы размещения рекламы на канале СТС в феврале и марте сократятся на 15% и 10 % соответственно. Пойти на такой шаг, сообщает портал, «Видео Интернешенл» пришлось после того, как у СТС стала падать доля аудитории. В связи с этим, компания разослала в рекламные агентства письма, в которых и предложила обсудить с рекламодателями сокращение объемов размещения рекламы на канале.

Самым неудачным месяцем, сообщает портал, для СТС стал декабрь. Доля канала составила в России 8%, а в Москве упала до 6,6%. Для сравнения: в прошлом году в этот же период канал, соответственно, имел динамику в районе 10%. С начала нынешнего телесезона доля СТС по сравнению с этим же периодом сезона 2005-2006 годов упала в среднем на 2% - самый низкий показатель с момента прихода на канал Александра Роднянского, отмечает “ Dp.ru” .

Справка УНИАН. Телеканал "СТС" позиционируется в России как "первое развлекательное телевидение. Потенциальная аудитория - 86 миллионов человек, осуществляет вещание по часовым поясам на всю Россию. В 2004 году канал возглавил Александр РОДНЯНСКИЙ, один из создателей и совладельцев телеканала «Один плюс один» в Украине.