Владелец "Львовской женщины" получил шесть ножевых ранений

На Волыни на владельца предприятия «Радиоорганизация «Львовская женщина» совершено разбойное нападение.

Инцидент произошел в выходные в городе Нововолынск, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Двое неизвестных нанесли шесть ножевых ранений предпринимателю в подъезде его дома.

Как сообщили в Нововолынской городской больнице, пострадавший прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 121 часть 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Сейчас правоохранители устанавливают, связано ли данное преступление с профессиональной деятельностью пострадавшего, поскольку во время нападения ценные вещи и документы не были похищены.

Сейчас милиция установила круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. На месте происшествия работают сотрудники Нововолынской милиции и УМВД в области.

Предприятие «Радиоорганизация «Львовская женщина» обеспечивало деятельность кабельного телевидения шахтерского города.