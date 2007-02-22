Ющенко обещал прочитать, что Лужков построит в Крыму на 2 миллиарда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в протоколе о намерениях по участию города Москвы в развитии курортно-рекреационного комплекса Восточного Крыма отсутствует политический подтекст.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в эфире двух крымских телеканалов, комментируя подписанный вчера руководством Крыма и мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ протокол о намерениях Москвы инвестировать средства в Восточный Крым.

Глава государства отметил, что в Крыму нужна стабильность, а это значит - "не допускать никаких политических подтекстов, которые бы нарушали общие, глобальные интересы к Крыму как к интересной территории".

Как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, политика по привлечению инвестиций в Крым "должна выходить из принципов, которые могли бы давать возможность привлекать все выгодные предложения", которые касаются автономии, и не должна "ангажироваться той или иной географией, одной или другой стороной". В этой связи В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что документ, подписанный Москвой и Крымом, строится на принципах отсутствия политического подтекста. При этом В.ЮЩЕНКО сообщил, что только сегодня получил подписанный руководством Москвы и Крыма документ и пока не успел с ним ознакомиться. По словам Президента, крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО сказал ему, что по этому документу есть заключение министерства иностранных дел Украины. "Я, к сожалению, только сегодня получил этот документ, я с ним не познакомился, я его не читал. Я знаю, что по этому документу есть заключение Министерства иностранных дел Украины, оно (заключение - УНИАН), как мне сказал Анатолий Павлович (крымский спикер А.ГРИЦЕНКО - УНИАН), позитивное, но я, конечно, ознакомлюсь с этим документом и надеюсь, что как раз этот документ отвечает такому принципу подходу к реализации перспектив этой территории (Крыма - УНИАН). Во всяком случае, мне бы очень хотелось, чтобы это так было. Подчеркиваю, чтобы там не было ни одного политического подтекста", - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля руководство Москвы и Крыма подписало протокол о намерениях по участию города Москвы в развитии курортно-рекреационного комплекса Восточного Крыма. После подписания протокола мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ сообщил, что Москва готова инвестировать 1,5-2 млрд. долларов США в развитие курортно-рекреационного комплекса Восточного Крыма. Ю.ЛУЖКОВ заявил, что на этой территории будут строиться гольф-поля, футбольные поля, отели и т.д. Как отметил мэр Москвы, все это нужно, чтобы "больше москвичей" могли найти в Крыму то, в чем они "нуждаются в южном, как говорится, теплом периоде отпусков климате".