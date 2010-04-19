В Одессе аварийно сел чартер Борисполь-Анталия

Вчера в 18.15 в международном аэропорту „Одесса” в результате неустойчивой работы двигателя осуществил аварийную посадку экипаж самолета „Falcon-20” (принадлежит авиакомпании „Аэростар”), который выполнял чартерный рейс „Борисполь-Анталия”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

На борту самолета находился 1 пассажир и трое членов экипажа. Жертв и пострадавших нет.

Причина в перебоях работы двигателя устанавливается.