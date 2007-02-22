У 80% задержанных в СИЗО выбивают признания

Известный правозащитник, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен ГЛУЗМАН будет добиваться, чтобы на законодательном уровне упразднить в милицейской практике такое явление, как явка с повинной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ГЛУЗМАН заявил на пресс-конференции в Ривне.

По его мнению, это приводит к физическому насилию правоохранителей над подозреваемыми в преступлениях.

С.ГЛУЗМАН считает, что работу милиции следует оценивать не по количеству уголовных дел, а по количеству раскрытых преступлений, иначе это приводит к безосновательным наказаниям граждан и к издевательствам над подозреваемыми в процессе расследования дел.

160 тыс. заключенных в Украине, по мнению С.ГЛУЗМАНА, не показатель криминогенности, а свидетельство того, что наказывают многих мелких преступников, обходя крупных коррупционеров и мошенников. В настоящее время, сообщил правозащитник, помощи правозащитников требуют в изоляторах свыше 80% задержанных, поскольку у большинства из них милиционеры «выбивают» признания.

Как сообщил на пресс-конференции бывший заключенный, киевлянин Василий КОЛЕСНИКОВ, он свыше четырех лет отсидел в следственном изоляторе за преступление, которого не совершал, к нему применяли психологическое и физическое насилие, но виновные до сих пор не наказаны.